تبدأ الأحد.. 5 معلومات عن مواعيد الحظر الجديدة

بداية من الأحد المقبل، تبدأ مواعيد حظر جديدة وفقا للقرارات التي تطبقها الحكومة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، ذلك الوباء الذي انتشر في أغلب دول العالم خلال الأشهر الأخيرة وعجزت الحكومات عن التعامل معه.





وطبقا للأرقام المسجلة بشأن إصابات فيروس كورونا، أكملت مصر الأسبوع السابع عشر لانتشار فيروس كورونا باقتراب الإصابات من حاجز الـ 40 ألف حالة، بعد أن تجاوزت الإصابات الجديدة يوميًا لأكثر من ألف إصابة في هذا الأسبوع، ووصول حالات الشفاء لأكثر من 10 آلاف حالة تعافي.





وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مواعيد الحظر الجديدة وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء خلال الساعات الأخيرة:





- تعديل مواعيد حظر المواطنين لتكون من الساعة الثامنة مساءا وحتى الرابعة صباحًا، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل 14 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو الحالي، ووقف حركة النقل العام في هذا التوقيت.





- تعديل فترات الحظر جاء بناءا على المناشدات التي تلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، نظرًا لصعوبة انتقال المواطنين العاملين في محافظات غير أماكن إقامتهم، وفق ما أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء.





- مد عمل المحالات العامة لمدة ساعة لينتهي العمل بها في السادسة مساء بدلا من الخامسة مساءً يوميًا، على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وكذلك جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.





- هيئة السكة الحديد قررت تعديل جداول تشغيل القطارات لتناسب مواعيد الحظر الجديدة ابتداء من الأحد المقبل ليصبح تشغيل القطارات يوميا من الساعة الرابعة صباحا ويستمر حتى الثامنة مساء.



