تأجيل عرض مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" للشهر المقبل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


قرر القامئون على مسلسل "الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق" تأجيل عرضه للشهر المُقبل، حيث كان من المفترض عرضه يوم 25 مايو الماضي، وفضلت الجهة المنتجة عرض مسلسل " ليه لأ" الذي تقوم ببطولته أمينة خليل.

مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيري، بطولة محمد عبد الرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، بالإضافة إلى العديد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السعدني، أحمد فتحي، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة.

ومن ناحية أخرى ، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلمه الجديد "الخطة العامية" الذي يتعاون فيه مع صديقه علي ربيع، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، إخراج معتز التوني، بطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف الشرف، ومن المقرر عرضه في السينمات بعد قرار فتح دور السينما، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.




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