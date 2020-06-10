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عضو بتنسيقية شباب الأحزاب يكشف رحلة تعافيه من كورونا (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:16 ص
أحمد مقلد
أحمد مقلد
أمنية فوزي
كشف أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تعافيه من فيروس كوفيد 19 المستجد، ورحلة شفائه، قائلًا: "في البداية اعتقدت أنه دور برد وتعاملت على أنه كذلك، ولم أذهب إلى الطبيب كعادة المصريين، وتعاملت لأكثر من 3 أيام على أنه دور برد إلى أن الوضع لم يتغير، وبدأت الأعراض في التطور وبدأت أفقد حاسة الشم والتذوق بشكل كامل".

واستطرد "مقلد"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي": "ذهبت إلى الطبيب وبدأت في الالتزام بالكورس العلاجي الذي وصفه الطبيب وأهتم بشكل كبير بالتغذية، والشيء الصعب في موضوع التغذية أنك بتكون فاقد لحاسة التذوق أنت بس بتاكل علشان تقوي المناعة".

وأكد أن هناك أعراضا كانت مستمرة، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق وأعراض أخرى تأتي على فترات مثل ارتفاع درجات الحرارة، متابعًا: "مهم جدا التواصل مع الطبيب في حالة العزل المنزلي، ومن يكتب الله له التعافى يجب أن يتبرع بالبلازما كما سأفعل إن شاء الله".

وأضاف أن العزل المنزلي للحالات التي تعاني من أعراض بسيطة، أفضل من الذهاب إلى المستشفى، ناصحا الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة بالالتزام ببرتوكول العلاج من الفيروس بالمنزل.

كما أعلن عن تبرعه ببلازما الدم بعد شفائه من فيروس كورونا، مطالبًا المتعافين بالتبرع أيضًا لإنقاذ المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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