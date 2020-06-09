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أسعار الذهب المحلي تواصل التراجع اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:41 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
واصلت أسعار الذهب المحلي التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالرغم من ارتفاع سعر الذهب في البورصة الدولية للمعدن الأصفر، ليفقد جرام الذهب نحو جنيهان في سوق الصاغة والمحلات.


أسعار الذهب في مصر
سجل عيار 24 سجل 877 جنيهاً، فيما بلغ عيار 21 نحو 768 جنيهاً، مشيراً إلى أن عيار 18 وصل إلى 658 جنيهاً، سعر الجنيه الذهب سجل 6144 جنيهاً.

أسعار الذهب عالميًا:

وسعت أسعار الذهب مكاسبها  لأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الطلب على الملاذات الآمنة وقبيل بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

جاءت مكاسب الذهب مع خسائر في البورصات الآسيوية والأوروبية، كما تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى أنها ستستهل التعاملات على تراجع قوي.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

 


وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 


وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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