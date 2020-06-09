أسعار الذهب المحلي تواصل التراجع اليوم الثلاثاء 9-6-2020

واصلت أسعار الذهب المحلي التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالرغم من ارتفاع سعر الذهب في البورصة الدولية للمعدن الأصفر، ليفقد جرام الذهب نحو جنيهان في سوق الصاغة والمحلات.









أسعار الذهب في مصر

سجل عيار 24 سجل 877 جنيهاً، فيما بلغ عيار 21 نحو 768 جنيهاً، مشيراً إلى أن عيار 18 وصل إلى 658 جنيهاً، سعر الجنيه الذهب سجل 6144 جنيهاً.





أسعار الذهب عالميًا:





وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الطلب على الملاذات الآمنة وقبيل بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي





جاءت مكاسب الذهب مع خسائر في البورصات الآسيوية والأوروبية، كما تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى أنها ستستهل التعاملات على تراجع قوي.







