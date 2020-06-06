نتيجة الصف الاول الثانوى ظهرت الآن.. link نتيجة اولى ثانوي التيرم الثاني على موقع thaneduone.emis بكود الطالب من هنا

تصدرت نتيجة الصف الاول الثانوى تريندات محرك بحث "جوجل"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الاول الثانوى التيرم الثاني 2020 على موقع thaneduone.emis لمعرفة نتائج امتحانات اولى ثانوي، وفيما يلي نستعرض معك نتيجة الصف الاول الثانوى.

نتيجة الصف الاول الثانوى

في التفاصيل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نتيجة الصف الاول الثانوى التيرم الثاني 2020، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للطلاب الأعزاء، نقدم لكم فيما يلي رابط موقع https://thaneduone.emis.gov.eg/ للاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوى.





رابط نتيجة الصف الاول الثانوى





اضغط هنا ، وتحديد الصف وكود الطالب لتظهر النتيجة على الفور. يمكن للطاب الصف الأول الثانوي الحصول على نتيجتهم للفصل الدراسي الثاني عبر الربط التالي، وتحديد الصف وكود الطالب لتظهر النتيجة على الفور.









تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوى





تعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنازل فيما درسه الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم له دور ثان.





وقد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.





وقال "شوقي": "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم"، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.





وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس باحمالى 15 مليون بحث.



