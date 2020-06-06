Advertisements

نتيجة الصف الاول الثانوى ظهرت الآن.. link نتيجة اولى ثانوي التيرم الثاني على موقع thaneduone.emis بكود الطالب من هنا

السبت 06/يونيو/2020 - 05:57 م
نتيجة الصف الاول الثانوى
نتيجة الصف الاول الثانوى
نتيجة الصف الاول الثانوى ظهرت الآن.. link نتيجة اولى ثانوي التيرم الثاني على موقع thaneduone.emis بكود الطالب من هنا

تصدرت نتيجة الصف الاول الثانوى تريندات محرك بحث "جوجل"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الاول الثانوى التيرم الثاني 2020 على موقع thaneduone.emis لمعرفة نتائج امتحانات اولى ثانوي، وفيما يلي نستعرض معك نتيجة الصف الاول الثانوى.

نتيجة الصف الاول الثانوى

في التفاصيل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نتيجة الصف الاول الثانوى التيرم الثاني 2020، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للطلاب الأعزاء، نقدم لكم فيما يلي رابط موقع https://thaneduone.emis.gov.eg/ للاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوى.

رابط نتيجة الصف الاول الثانوى

يمكن للطاب الصف الأول الثانوي الحصول على نتيجتهم للفصل الدراسي الثاني عبر الربط التالي اضغط هنا، وتحديد الصف وكود الطالب لتظهر النتيجة على الفور.


تفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوى

تعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنازل فيما درسه الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم له دور ثان.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.

وقال "شوقي": "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم"، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس باحمالى 15 مليون بحث.

نتيجة الصف الاول الثانوى ظهرت الآن.. link نتيجة اولى ثانوي التيرم الثاني على موقع thaneduone.emis بكود الطالب من هنا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة اولى ثانوي التيرم الثاني نتيجة اولى ثانوى نتيجة الصف الثاني الثانوى نتيجة الصف الاول الثانوي التيرم التاني 2020 نتيجة الصف الأول الثانوى نتيجة الامتحانات الالكترونية بوابة الفجر الفجر التربية والتعليم thaneduone

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد رسمي على رفض المستشفيات الخاصة استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة الأهلي الشابة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من "التعليم" بشأن نتيجة أولى وثانية ثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة من "الصحة" بشأن المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

"حفتر" يطالب الرئيس السيسي بإلزام تركيا بهذا الأمر

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بنك المعرفة | استعلم عن نتيجة اولى ثانوي ٢٠٢٠ الفصل الدراسي الأول عبر موقع lms emis.gov.eg | هتظهر خلال ساعات

نتيجة أولى ثانوي 2020 الصف الأول والثاني من خلال رقم الجلوس .. رابط بنك المعرفة من خلال link مجاني بكلمة المرور

(نظام التابلت/tablet) النتيجة ظهرت on line | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم thanwya.emis.gov.eg

الآن.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2019/2020 (التيرم الأول).. ننشر رابط وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة اولى وثانية ثانوي

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم (studg11.emis.gov.eg) مركز المعلومات بكود الطالب والرقم القومي | أونلاين

الإرشادات النهائية لطلاب الأول الثانوي قبل دخول الامتحانات غدا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

09:30 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

08:48 ص

بعد إعلان القاهرة.. السيسي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة (فيديو)

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين