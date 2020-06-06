نتيجة الصف الثاني الثانوى now | رابط نتيجة تانية ثانوي التيرم الثاني 2020 عبر thaneduone | اكتب كود الطالب هنا

تصدرت نتيجة الصف الثاني الثانوى مؤشرات بحث "جوجل"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الثاني الثانوى التيرم الثاني 2020 على موقع thaneduone.emis لمعرفة نتائج امتحانات ثانية ثانوي، وفيما يلي نقدم لكم نتيجة الصف الثاني الثانوى .

نتيجة الصف الثاني الثانوى

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نتيجة الصف الثاني الثانوى التيرم الثاني، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للقرائ، نقدم لكم فيما يلي رابط موقع https://thaneduone.emis.gov.eg/ للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوى.





رابط نتيجة الصف الثاني الثانوى





اضغط هنا ، كل ماعليك فعله تحديد الصف وكود الطالب لتظهر النتيجة على الفور. يمكن للطاب الصف الثاني الثانوي الحصول على نتيجتهم للفصل الدراسي الثاني 2020 عبر الربط التالي، كل ماعليك فعله تحديد الصف وكود الطالب لتظهر النتيجة على الفور.













تفاصيل نتيجة الصف الثاني الثانوى





تعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت من المنازل فيما درسه الطلاب فى مناهج الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما يتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول ووالثانى لتحديد حالة الطالب ناجح أم له دور ثان.





وقد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.





وقال "شوقي": "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم"، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.





وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس باحمالى 15 مليون بحث.



