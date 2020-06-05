Advertisements

رسميا.. تحديد مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:58 م
مونديال قطر
مونديال قطر

وضع الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم ، مواعيد مباريات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية في الصين 2023.

وتقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 8 و13 أكتوبر 2020 على التوالي، في حين تقام مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الجولات كانت مقررة خلال شهري مارس ويونيو 2020، وتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيانه: "جاء هذا القرار من أجل استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال شهر نوفمبر، وانطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتبارا من شهر مارس 2021 ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف البيان: "سوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب، من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وسيقوم بإعلام كافة الأطراف في حالة الحاجة لإعادة تقييم موقف برنامج المباريات حسب وضع انتشار فايروس كورونا المستجد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال قطر الصحىة التصفيات الاسيوية التاسعه الإجراءات الصحية اصل

أخبار تهمك

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 23 ساعة

أستاذ مناعة يكشف الدواء الأقرب لتخليص العالم من "كورونا" (فيديو)

منذ 41 دقيقة

حقيقة انتقال قائد الأهلي إلى أحد أندية الدوري الممتاز

منذ ساعة و 26 دقيقة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 8 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الاتحاد الآسيوي يوافق على إقامة مباراة السعودية وسنغافورة فى القصيم

السعودية تحدد ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها في تصفيات كأس العالم 2022

عاجل.. الفيفا تأجل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب الكورونا

الكرة في زمن فيروس كورونا.. تأجيلات وإصابات ومباريات خلف الأبواب المغلقة

كورونا يقتل متعة كرة القدم.. بطولات ودوريات عالمية تعطلت بسبب الفيروس المميت

الكاف يعلن المواعيد الجديدة لتصفيات أمم إفريقيا المؤجلة في مارس

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

07:16 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

07:01 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين