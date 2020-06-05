رسميا.. تحديد مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022





وضع الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم ، مواعيد مباريات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في قطر 2022 وكأس الأمم الآسيوية في الصين 2023.





وتقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 8 و13 أكتوبر 2020 على التوالي، في حين تقام مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر المقبل.





يذكر أن الجولات كانت مقررة خلال شهري مارس ويونيو 2020، وتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيانه: "جاء هذا القرار من أجل استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال شهر نوفمبر، وانطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتبارا من شهر مارس 2021 ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".





وأضاف البيان: "سوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب، من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وسيقوم بإعلام كافة الأطراف في حالة الحاجة لإعادة تقييم موقف برنامج المباريات حسب وضع انتشار فايروس كورونا المستجد".



