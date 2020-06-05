نشرة حوادث "الفجر".. جنس لايف وانتحار بعد أسبوع زواج فى 15 مايو

"اتجوز من أسبوع".. النيابة تعاين موقع انتحار موظف في 15 مايو



كشفت معاينة نيابة 15 مايو، في واقعة انتحار موظف بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزله، تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث كشفت مناظرة النيابة لجثة المنتحر، أنها لرجل في العقد الخامس من العمر ووجود لون أزرق حول الرقبة وكانت الجثة بكامل ملابسها.



أمرت النيابة العامة في حلوان، بدفن جثث 4 أطفال بعدما لقوا مصرعهم غرقًا في مياه النيل بكورنيش مدينة حلوان، بعدما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وتسليم الجثث لذويهم وذلك عقب إرسال بيان بالصفة.





ضبط متهم لمحاولته تهريب 25 كيلو حشيش بالسويس قام قطاع السجون بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني بتوفير أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس لمحاولته تهريب 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشيهد أحمد حمدى.



ضبط تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة بالمعصرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس لمحاولته تهريب 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشيهد أحمد حمدى.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين.





"الواقعة قديمة وانتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك".. هكذا علق مصدر أمني مسؤؤل على مقطع الفيديو المتداول على الـ"فيسبوك"، وظهر فيه رجل يصور زوجته "بث مباشر" خلال ممارستها الرذيلة مع آخر، ويطلب منها عقب ذلك تحية الجمهور.





ظهرت كثافات مرورية على طريق وصلة دهشور، إثر وقوع حادث مروع، أودى بحياة 3 أشخاص، وإصابة آخر، وجار سحب الكثافات المرورية والعمل على سحب عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.





كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.





أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.





شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.