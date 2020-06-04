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قطر تسير بسياسة الحليف الخائن (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
الفجر

لم يكن مشهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي مستغرباً على قطر وسياستها، الرجل الذي كان مقرباً من أمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وأرسلت قطر بعدها قائد قواتها الخاصة لقتله فلطالما كانت هذه هي سياسة قطر سياسة "الحليف الخائن" يتحرك أميرها بترحاب واستقبال حافل للزعماء، ولكنه ما يلبث أن يدبر المكائد لتدمير حلفائه السابقين، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وتلك سياسة لم تتبعها قطر فقط مع الدول العربية والمنطقة بل كانت سياسة دائمة حتى مع الغرب وأمريكا، فحينما كان يسافر حمد بن خليفة إلى أمريكا للقاء الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ويدفع الملايين لقواعد أمريكا العسكرية على أرضه، كان يصفه بوصف عنصري، ويقول "بن خليفة" عن "أوباما": إنه "عبد تافه".

فهذه هي سياسة قطر منذ حمد بن خليفة وحتى جاء ابنه تميم بإنقلاب ناعم وعادى العرب، ولجأ إلى الأتراك للاستقواء بهم فقاطعوه حتى يتوقف عن دعم الإرهاب والتطرف والتوقف عن السياسة التي بدأها أبيه.

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قطر فيديو سياسة الحليف الخائن

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