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اتحاد الكرة يعلن تعافي محمود سعد من فيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:44 م
محمود سعد
محمود سعد
علي نبوي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعافي الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد من فيروس كورونا.

وكان المدير الفني للاتحاد قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بعد إعلان الاتحاد إيجابية التحليل الذي أجراه.

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"د. محمود سعد حمد الله على سلامتك".

وأضاف :"ربنا يتمم نعمته علينا ويزيح الغمة عن كل مصابي كورونا".

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي يتوقف في مصر في هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

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