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مصرع شحص في حريق مروع داخل مستشفى بروسيا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:55 ص
حريق مستشفى - أرشيفية
حريق مستشفى - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، مصرع شخص جراء اندلاع حريق مروع  داخل مستشفى بمدينة سان بطرسبرج، وفقًا لوكالة أنباء "تاس".

 

وقال مسؤولون فى أجهزة الطوارئ الروسية، إن الحريق شب فى أغطية فراش مريض مصاب بالتهاب الكبد، مشيرين إلى أن المريض كان يدخن.

 

والجدير بالذكر، أن حريق آخر شب فى مستشفى روسى الشهر الماضى، واعتُبرت أجهزة تنفس صناعى تستخدم فى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد السبب فى اندلاعه.

 

وسجلت  وزارة الصحة في روسيا، 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و178 وفاة، حيث خصصت الحكومة 70 مليار دولار لمواجهة تداعيات الوباء المميت.

 

وقد أظهرت النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) على المصابين في روسيا بفيروس كورونا فعاليته بنسبة 90%.

 

وقال فلاديمير تشولانوف، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية ، التابع لوزارة الصحة، في تصرحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "تاس " الروسية، إن السلطات الصحية في البلاد بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

 

وأضاف فلاديمير تشولانوف، أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس ، وأن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا، مشيرًا إلى أن دواء "أفيفافير" الروسي هو نظير لـ"فافيبيرافير"، الذي يُمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.

 

وصادقت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق على دواء "أفيفافير" كأول دواء مضاد لفيروس "كورونا " في روسيا وسمحت باستخدام العقار لعلاج المصابين بالفيروس التاجي.

 

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 9035 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 414 ألفا و878 حالة.

 

 وذكر بيان للمركز الروسي، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما روسيا، من بينها 3622 إصابة لم تظهر عليها أعراض المرض.

 

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مصرع شخص روسيا حرق داخل مستشفى أجهزة التنفس

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