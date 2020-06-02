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شاهد.. محاولة انتحار موظف في أحد البنوك الشهيرة بالقاهرة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:29 م
صورة الموظف أثناء تهديده بالانتحار
صورة الموظف أثناء تهديده بالانتحار
الفجر
حصلت "الفجر" على أول مقطع فيديو لمحاولة انتحار بالقفز من أعلى مبنى بنك "سي آي بي، فرع المبتديان بوسط القاهرة، والمكون من 8 طوابق.


وأكد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، أن الشاب يُدعى "عمرو.ع"، وأقدم على الانتحار بسبب أمور تعسفية من إدارة البنك.


وأثناء محاولة الانتحار، قال الموظف: إنه يعمل بإدارة التحصيل داخل البنك، ولجأ إلى فكرة التخلص من حياته بسبب محاولة نقله من إدارة البنك.


كانت "الفجر"، نشرت أول صورة من محاولة انتحار الموظف، صباح اليوم الثلاثاء، ويمكن متابعة الخبر عبر هذا الرابط.. اضغط هنا

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