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نجم الأهلي يكشف سبب دخول والدته في نوبة بكاء بسبب الجماهير

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:32 ص
جونيور أجايي
جونيور أجايي
الفجر الرياضي

كشف جونيور أجايي، مهاجم نادي الأهلي، أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك أثناء تواجده في صفوف الصفاقسي التونسي، إلا أنها لم تكتمل بشكل جدي.

 

وأكد النيجيرى جونيور أجايى، أنه تلقى مفاوضات من الأهلي في نفس الوقت الذي عرض عليه الزمالك مفاوضاته، وقال : "وقعت للأهلي بدون تفكير نظرًا لعراقة النادي وتاريخه الكبير".

 

وتابع مهاجم الأهلي: "ولكنى لم أتقابل مع مارتن يول بعد وصولي لمصر فكان قد فسخ عقده مع الأهلي وتولى حسام البدري، بدلا منه".

 

وأوضح أجايى الحقيقة وراء دخول والدته في نوبة بكاء أثناء تواجدها معه في مصر، قائلاً: "كنا في أحد المولات بمصر أنا ووالدتي للتسوق، ومن ثم التفت حولي جماهير النادي الأهلي ليلتقطوا الصور التذكارية معي، ما أثار مشاعر والدتي وهمت بالبكاء بشدة".

 

وتابع نجم الأهلي: "جماهير النادي الأهلي عظيمة، ودائما تدعمنا بشكل كبير، وأكدت لوالدتي أن هذا الطبيعي بالنسبة لجماهير الأهلي، وهى الواقعة التي لن أنساها أبدًا".

 

وأشار أجايي إلى مدى علاقته بحسام البدري، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، ومدرب الأهلي سابقا، وأسباب عدم مشاركته في بداية انضمامه لصفوف الأهلي، معلقًا : "حسام البدري، مدرب رائع، كان أبا بالنسبة لي، وساعدني كثيرًا في التألق بصفوف الأهلي".

 

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