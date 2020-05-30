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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى أكثر من 55 ألف حالة في قطر

السبت 30/مايو/2020 - 02:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، 2355 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يتخطى إجمالي الإصابات في البلاد حاجز الـ55 ألف حالة.

 

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان رسمي، إنه تم تسجيل 2355 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ولا وفيات، كما تم تعافي 5235 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 25839 حالة.

 

وأضافت الصحة القطرية، أنه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

 

وكانت وزارة الصحة القطرية، كشفت أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين والأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الاجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

 

ولا تزال قطر حاليا في مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادة ارتفاعا في عدد الاصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية واجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

وقد أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الجمعة تسجيل 1993 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات.

 

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