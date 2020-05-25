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"الصحة" تكشف عن التفاصيل الكاملة لوفاة طبيب المنيرة

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، تفاصيل وفاة الدكتور وليد يحيى، طبيب مستشفى المنيرة، بفيروس كورونا، قائلًا إن حالة الدكتور وليد يحيى وصلت مستشفى التأمين الصحي في حالة متأخرة جدًا.

وأشار عيد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الدكتور وليد يحيى توفى على جهاز تنفس صناعي، وأنهم فعلوا معه كل شييء ولكن الحالة كانت متأخرة.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة: "حاولنا إنقاذه وتوفير كل الأدوية له ولكن القلب توقف".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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