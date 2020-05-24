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عاجل| بث مباشر.. صلاة عيد الفطر من المسجد النبوي الشريف بالسعودية

الأحد 24/مايو/2020 - 05:32 ص
المسجد النبوي
المسجد النبوي
الفجر
بدأ قبل قليل، صلاة عيد الفطر المبارك، والذي يوافق غرة شوال، للعام الهجري 1441، من المسجد النبوي، بحضور عدد قليل من الأفراد.

وتقدم لكم بوابة الفجر بثا مباشرا لصلاة العيد في المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عن بث خطبة صلاة عيد الفطر من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات وهى (الإنجليزية، والفرنسية، والاوردية، والمالاوي، والفارسية).

وتهدف منصة (منارة الحرمين) لبثِّ الخطب والدروس والمحاضرات والدروس المقدمة في رحاب الحرمين الشريفين عبر الشبكة الإلكترونية لتصل هداياتها للعالمين.

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