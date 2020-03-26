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بعد بيان الأرصاد.. 14 نصيحة مرورية لقائدي السيارات على الطرق

الخميس 26/مارس/2020 - 10:16 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن عدة نصائح لقائدي السيارات، في حالة السير عند وجود تقلبات جوية، جاءت النصائح كالتالي:

1- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

2- استخدم أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

3- فتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

4- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

5- استعمل مساحات المطر.

6- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

7- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

8- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة، أسرع تجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقين لعدم التعرض للخطر.

9- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

10- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

11- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

12- عدم تخطي سيارتك لسيارة أخرى.

13- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

14-عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

كانت هيئة الأرصاد الجوية،قد أصدرت بيانًا، كشفت فيه عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المرور الفجر الطرق الصحراوية الطرق السريعة الإدارة العامة للمرور

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