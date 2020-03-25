"الناس فوق بعضها".. مؤتمر "الصحة" المصدر الأساسي للعدوى!

أثار التكدس الذي شهدته قاعة المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، بمشاركة الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، حالة من الغضب الشديد بين رواد السوشيال ميديا، نظرًا لغياب إجراءات الوقاية، والتباعد التي تحث عليه الوزارة المواطنين باستمرار.





وانتشرت صور المؤتمر كالنار في الهشيم، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة شديدة من الغضب، حيث أظهرت اللقطات مدى إمكانية تعرض الحضور، من المسئولين والصحفيين ومراسلي القنوات والصحف لعدوى فيروس كورونا، لتلاصقهم الشديد في قاعة ليست مؤهلة.





وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن ماهية خضوع الحاضرين للمؤتمر لتحليل pcr بشكل مسبق من عدمه، أو التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.



