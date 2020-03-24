Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قد ندخل دائرة الخطر".. تحذيرات هامة للمصريين بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:59 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
Advertisements
بعد أن تزايدت حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في مصر، بدأت وزارة الصحة تحذر المصريين من السيناريوهات التي لا ترغب في وصول الوضع في البلاد له.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين هو 366 حالة، من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

تحذير من المرحلة الثالثة
أول التحذيرات التي وجهتها وزارة الصحة للمصريين كانت بشأن الدخول للمرحلة الثالثة من الانتشار، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر حتى الآن في السيناريو الثاني للتعامل مع كورونا، وتحاول ألا تصل للمرحلة الثالثة التي يصعب فيها تحديد مصدر الإصابات.

وذكر أن الوزارة تسير على خطى دقيقة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الفيصل هو استجابة المواطنين لمناشدات وإجراءات الحكومة الاحترازية، يجب اتخاذها بمحمل الجد من أجل العبور بأقل خسائر.

الوصول إلى ١٠٠٠ إصابة
التحذير الثاني كان بشأن إمكانية وصول عدد المصابيين إلى 1000 مصابًا، إذ قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة: إنه كلما قلت الإصابات زادت فرصة العلاج بشكل أفضل وفي ذات الوقت يغذي قدرتنا الاستيعابية  للأعداد  المصابة.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكدت الوزيرة، أن وصول الاصابات لرقم ألف ليس مفزعًا لكل الدول، لكن بالنسبة لنا في مصر رقم ومؤشر لا نفضله ولانحب أن نصل إليه بسرعه، وتابعت: "لو صلنا إليه في مدى طويل مش هيبقى مقلق بعد 10 أيام أو 12 يوما لكن لو حصل في تلات أيام هيبقى صعب في التقصي والمتابعة".

سرعة انتشار الفيروس
في الدقائق الأخيرة كان هناك تحذير من نوع آخر، فحذّرت منظمة الصحة العالمية من "تسارع" انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدناهوم جيبريسوس: إنه ما زال من الممكن "تغيير المسار"، وحث البلدان على اعتماد استراتيجيات صارمة في إجراءات فحص المشتبه إصابتهم بالفيروس.

واعتبر تيدروس، أن مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس، لكنه وصفها بأنها "إجراءات دفاعية لن تساعدنا على الفوز".

وأضاف: "من أجل الفوز، نحتاج إلى مهاجمة الفيروس بأساليب موجهة: اختبار كل حالة مشتبه فيها، وعزل كل حالة مؤكدة والعناية بها، وملاحقة كل اتصال اجتماعي وحجره".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة كورونا مصر كورونا كورونا فى مصر فيروس كورونا صحة عالمية حالات الاصابة الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 13 ساعة

رينيه فايلر يحسم التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من رمضان صبحي عن مشاجرته ببادجي وقرار البقاء أو الرحيل

منذ أقل من ساعتين

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أمراض قلب يزف بشرى سارة عن فيروس الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يعثر على بديل كريم بنزيما

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

رامز جلال يتسبب في خلاف بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. جروس يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

فيروس "كوفيد-19".. كورونا جديد يهدد العالم

اليابان تسجل 44 حالة "كورونا" جديدة على متن السفينة "دياموند برينسيس"

بسبب "كورونا".. الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لهذه الدول

بسبب "كورونا".. عمان تصدر إجراء جديد بشأن القادمين من هذه الدول

دراسة حديثة تكشف أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد

الصين تسجل 16 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:42 ص

تصريح صادم من أستاذ أمراض قلب عن اكتشاف علاج لكورونا

اكتشفت الأعراض صدفة.. طالبة تكشف مفاجأة بشأن مكان وأعراض إصابتها بكورونا

08:26 ص

عاجل.. تكليفات طارئة من السيسي إلى الحكومة لمواجهة كورونا

10:59 ص

"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

09:00 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

03:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status