بعد طبيب مستشفى الشروق.. تعرف على إجمالي مصابي "كورونا" من أعضاء الفرق الطبية بمصر

أصيب طبيب داخل مستشفى الشروق والتي تقع بمنطقة الهرم، بفيروس "كورونا" بعدما خالط إحدى الحالات المصابة، حيث كان يعمل بقسم الرعاية المركزة، ما دف غدارة المشفى أن تتخذ قرارًا بغلقها في إجراء احترازي لماجابهة "الوباء".





عدد المصابين بكورونا من الأطباء





وتساءل الكثيرون عن عدد مصابي الفرق الطبية الإجمالي في مصر، منذ الإعلان عن ظهور وباء "كورونا" في مصر وتسجيل حالات إيجابية، ولاسيمًا أن الأطقم الطبية هي الأكثر عرضة للفيروس نتيجة المخالطة للحالات.





إصابات الفرق الطبية





ومن جانبه، كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين أعضاء الفريق الطبى فى مصر، منذ تسجيل الوباء ووصوله مصر.





آخرهم طبيب مستشفى الشروق





وقال الزيات إن عدد المصابين بالأطقم الطبية المصرية بلغ 26 حالة إصابة حتى الآن، موضحًا أن هذة الأعداد لمن تم التعرف عليهم، مع العلم أنها قابلة للزيادة.





المصابون بكورونا من الفرق الطبية





وبيَن الزيات أن قائمة المصابين بـ "كورونا"، تضم 6 أطباء بشريين، وصيدلى واحد، 7 من فرق التمريض، و4 من المراقبين الصحيين، و5 من فنيين المعامل، و3 من فنيين الأشعة، مشيرا إلى أن إصابات الأطباء تتضمن استشاري صدر دمياط، دكتورة حميات منوف، استشاري الباطنة في مستشفي الطلبة جامعة القاهرة، ودكتورة رعاية مستشفي الشروق بالهرم، ودكتور تجميل مستشفى البنك الأهلي، ودكتور بمستشفى المنيرة.







