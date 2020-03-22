من ضمنها تأجيل خلاص الفواتير.. تونس تعلن قرارات للتخفيف من مخلّفات 'كورونا'

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ منذ قليل، بأن تونس قامت على امتداد الفترة الماضية بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس 'كورونا'، والحدّ من انتشاره في البلاد، معربا عن أمله في الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.





وأفاد الفخفاخ أنه تم إتخاذ الإجراءات الضرورية، للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم.





وفي ما يلي، أهم هذه القرارات هذه القرارات:





- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل. - تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر. - تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر. - جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات. - وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال. - التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.





كما أفاد رئيس الحكومة، أنه سيتم





- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.

- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة تعطى في شكل منح، وستصدر وزارة الشؤون الاجتماعية التوضيحات اللازمة في هذا المجال.

- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.