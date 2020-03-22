Advertisements
Advertisements
Advertisements

من ضمنها تأجيل خلاص الفواتير.. تونس تعلن قرارات للتخفيف من مخلّفات 'كورونا'

الأحد 22/مارس/2020 - 12:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ منذ قليل، بأن تونس قامت على امتداد الفترة الماضية بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس 'كورونا'، والحدّ من انتشاره في البلاد، معربا عن أمله في الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.

وأفاد الفخفاخ أنه تم إتخاذ الإجراءات الضرورية، للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم.

وفي ما يلي، أهم هذه القرارات هذه القرارات:

- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل.
- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

كما أفاد رئيس الحكومة، أنه سيتم

- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة تعطى في شكل منح، وستصدر وزارة الشؤون الاجتماعية التوضيحات اللازمة في هذا المجال.
- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
Advertisements

أخبار تهمك

تصرف غريب من كوريا الشمالية وسط أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 21 مارس: ميسي يطالب بطرد نجم البرسا ويطلب صفقة مفاجئة من بايرن ميونيخ.. أزمة كبرى تعصف ببرشلونة.. وبشرى سارة تهبط على كامب نو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

"رجال المهام الصعبة".. خطة محكمة من القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان كارتيرون يحسم انضمام حسام عاشور للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي لا يُريده.. برشلونة يبدأ التحرك للتخلص من "القصير"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف سبب انخفاض نسب الإصابة بـ الكورونا في مصر

منذ ساعتين

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب الأهلي السابق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شركة السكر: توزيع كولونيا ٥٥٥ على بطاقات التموين لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

الكشف عن موقف أحمد فتحي من التجديد للأهلي

12:18 ص

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

08:10 م

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

07:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status