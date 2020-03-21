أحمد موسى: قطر لا تعلن عن الأرقام الحقيقية للإصابات بكورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سلطات الدوحة لا تعلن عن الأرقام الحقيقية للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أن أحد أحد القطرين تواصل معه وأكد أن قطر تصدر أرقام عن المصابين بفيروس كورونا لا تمثل الحقيقة.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن حوالي 5 آلاف عامل يعملون في تجهيز منشآت كأس العالم 2022 وبينهم إصابات بالمئات بفيروس كورونا وقطر تخفي الأمر، موضحا ان هناك أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا في منطقة واحدة في المدينة الرياضية في الدوحة وهناك مشكلة في المستشفيات.



واستطرد قائلًا:"سلطات الدوحة تخفي الأمر رغم تعرض مئات العمال للإصابة بفيروس كورونا، وقطر لم تعلن هذا الرقم"، معقبا: "كأس العالم مش هيتعمل".

