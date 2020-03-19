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روسيا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:06 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن السلطات الصحية في روسيا، سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق، قد أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب قناة روسيا اليوم.

 

وقررت السلطات الروسية، إغلاق الحدود مع بيلاروسيا للسفر الشخصي وسط تفشي مرض فيروس كورونا العالمي (COVID-19)، حسبما صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين.

 

وخصصت الحكومة الروسية ،300 مليار روبل (4 مليارات دولار) يمكن استخدامها للتخفيف من تأثير COVID-19 إذا لزم الأمر.

 

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فيروس كورونا روسيا تفشي الفيروس أول حالة وفاة 30 اصابة

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