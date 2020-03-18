للوقاية من كورونا.. فض حفل فن داي وتشميع قاعة أفراح في الزقازيق

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الشرطة عن فض حفل فن داي وشمعت قاعة أفراح تفعيلا لقرارت الدوله للوقاية من مخاطر فيروس كورونا الجديد.



وكان المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق قاد حملة مكبرة بالأشتراك مع شرطه المرافق بقياده العميد أيمن الفقي وقوة القسم حيث تم فض حفل فن داي نظمه بعض الشباب ومصادره الآلات الموسيقية وتشميع قاعه افراح أسفل كوبري شرويده وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره حفاظا علي صحة وأرواح المواطنين.



كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع المقاهى والكافتريات ومصادرة "الشيش" وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره حفاظا علي صحة وأرواح المواطنين.



وأسفرت الحملة التي تم شنتها رئاسة مركز ومدينة بلبيس عن مصادره ٥٦ شيشه من أربع قهاوي و٥ ترابيزه وتم غلق عدد 16 كافيه و١١ مطعم وغلق ١ محل عصير بطريق عبد المنعم رياض وذلك لمده خمسه عشر يوما منعا للتجمعات ومحاوله للحد من انتشار فيروس كورونا.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة اولادصقر بشن حمله ليلية علي المقاهي العامة والكافيهات للتأكد من عدم استخدامهم الشيشه وذلك ضمن الاجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمعدي واتخاذ اجراءات السلامه العامه والوقايه من انتشار الفيرس.



وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة على المقاهى والكافتريات وتم التفتيش على عدد ٢٥ مقهى وتم مصادرة جميع الشيش الموجودة بالمكان بعدد حوالى ١٥٠ شيشة وفي حاله المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقطع المرافق عنهم.



وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحملة مكبرة لغلق قاعات الافراح حفاظا على المواطنين من إزدحام واختلاط المواطنين من انتشار فيروس كورونا وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطرإنتقال العدوي لفيروس كورونا المستجد.



وقام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بحملة برفع الاشغالات من سوق قطيفة العزيزيه وتفريق الباعه الجائلين بالتنسيق مع قسم الاشغالات والازالات برئاسه المركز.



وأكد المحافظ أن هذا القرار إجراءً احترازيًا لمواجهة فيروس كورونا.. مناشدآ المواطنين ضرورة الالتزام بالقرار حفاظآ على صحتهم وتجنبا لتوقيع العقوبات على المخالفين مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بالأماكن المخالفة.



شدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.



