في زمن الكورونا.. 4 أفلام تحدثت عن نهاية العالم

تعاني شعوب العالم خلال الفترة الراهنة من انتشار فيروس كورونا الذي يعتبر من الأمراض الخطيرة والفتاكة والتي باتت تهدد حياة العالم بأسره، الأمر الذي اضطر الدول العربية إلى إغلاق المدارس، ووقف الفعاليات والأنشطة والحفلات والمهرجانات وغيرها.



وفي ظل وجود هذه الأزمة، بدأ رواد التواصل الاجتماعي في التفكير بأن نهاية العالم قد اقتربت وأصبحت هذه الفكرة تراودهم، وبالتزامن مع ذلك، فهناك عدد كبير من الأفلام الأجنبية تحدثت عن نهاية العالم.



ويستعرض لكم الفجر الفني خلال هذا التقرير، 4 أفلام أجنبية ناقشت فكرة نهاية العالم بأحداث تشويقية مثيرة.



Into the storm



تدور أحداث هذا الفيلم عن تعرض بلدة تدعى (سيلفرتون) لأعاصير غير متوقعة، حتى أصبحت البلدة بأكملها في أزمة كبيرة، وتوقع الخبراء أن القادم أسوأ بلا محالة؛ ولذلك اتجه معظم الأهالي إلى الملاجئ، بينما اتجه مجموعة من الطلاب لمعايشة إعصار يحدث مرة واحدة فى العمر، وعبروا عن رغبتهم في رؤية غضب الطبيعة الأم عن قرب.



الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ستيفن كولي وﺗﺄﻟﻴف جون سويتنام ومن بطولة مات والاش جيريمي وسمبتر سارة وين كاليس ريتشارد أرميتاج لندن إليز مور أرلين إسكربيتا.



Sans andreas



وتدور أحداث الفيلم حول الفترة فيما بعد الفوضى التي تحدث عقب زلزال مدمر في ولاية (كاليفورنيا)، حيث يقرر سائق طائرة هليكوبتر مخصصة للإنقاذ أن يذهب هو وزوجته السابقة في رحلة خطرة عبر الولاية، لإنقاذ ابنتهما التي تقيم بعيداً، ليواجها العديد من العقبات الغير متوقعة.



الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ براد بيتون وﺗﺄﻟﻴﻒ أندريه فابريزيو جيريمي باسمور وهو ممن بطولة دواين جونسون كارلا جوجينو ألكسندرا داداريو كولتون هاينس أرشي بنجابي كيلي مينوج.



2012



يحكي هذا الفيلم قصة تحقق أسطورة شعب الماو الخاصة بانتهاء العالم يوم 21 ديسمبر 2012، وذلك بسبب ظاهرة كونية خاصة ناجمة عن عدة كواكب في المجموعة لشمسية على التوازي مع بعضها مما يسبب مجالًا مغناطيسيًا قويًا يذيب قلب الأرض ويعكس قطبيتها، فتتفجر البراكين والزلازل المدمرة.



العمل من ﺇﺧﺮاﺝ رولاند إيمريش وﺗﺄﻟﻴﻒ رولاند إيمريش ومن بطولة جون كوزاك وثاندي نيوتن وشيوتيل إيجيوفور وأماندا بيت أوليفر وبلات داني جلوفر.



The impossible



ويتحدث الفيلم عن هنري وزوجته وتبدأ القصة عندما يقرر "هنري" وزوجته قضاء إجازة عيد الميلاد في شواطئ تايلاند متطلعين إلى رحلة رائعة وهناك؛ حيث الجنة الاستوائية، تبدأ رحلتهما، ويتعرضان لعدة مفاجآت فبينما جميع الأسرة يحتفلون بشأن حوض السباحة، إذا بهم يسمعون هديرًا مرعبا تتجمد لسماعه العقول من الخوف، وتجحز العين من منظر غاية في الرعب، حيث جدار كبير من الأمواج يتسابق إليهم، فيفرقهم عن بعضهم البعض؛ لتبدأ رحلة البحث والنجاة.



وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جيه أيه بايونا، ومن ﺗﺄﻟﻴف سرجيو جي سانشيز، وهو من بطولة مارتا إتورا، وإيوان ماكجريجو، روناعومي واتس، وجيرالدن شابلن، وصموئيل جوسلين.