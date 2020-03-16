12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

سجلت السلطات الصحية في تركيا، اليوم الاثنين، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18 حالة.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها إن شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبية، مشيرًا إلى أن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا، و3 من أمريكا.

وكانت السلطات التركية، قد علقت السفر مع 9 دول أوروبية.