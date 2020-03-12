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عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

الخميس 12/مارس/2020 - 07:30 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين منذ قليل من اقتراب موعد ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث نشرت على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" تحذير مهم قائلة: "السلام عليكم متابعينا الكرام.. بعد قليل ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي، الرجاء توخي الحيطة والحذر لأن حالة عدم الإستقرار لا يستهان بها.

ويذكر أن جمهورية مصر العربية تعرضت صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.


ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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