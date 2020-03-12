حالة الطقس غدا الجمعة 13/3/2019 ودرجات الحرارة في مصر.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء

حالة الطقس غدا الجمعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة حالة الطقس غدًا الجمعة الماوفق 13/3/2020 ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد إن طقس الغد في القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تشهد أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون أحيانًا رعدية والرياط نشطة.





حالة الطقس غدا الجمعة في السواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية والسواحل ووسط سيناء





تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا مع نشاط الرياح، يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، أمطار غزيرة رعدية تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.



حالة الطقس غدا الجمعة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

وتتساقط أمطار غزيرة رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل لحد السيول، كما تشهد هذه المناطق طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





حالة الطقس غدا الجمعة في شمال وجنوب الصعيد





يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول والرياح نشطة محملة بالرمال والأتربة، بينما يأتي طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا معتدل ليلًا وأمطار متسوطة والرياط نشطة محملة بالرمال والأتربة.





درجات الحرارة غدا الجمعة 13/3/2020 في مصر





المنطقة العظمى الصغرى القاهرة الكبرى 17 13 الوجه البحري 17 13 السواحل الشمالية الغربية 17 13 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 14 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 18 شمال الصعيد 19 13 جنوب الصعيد 23 14



ويذكر أن جمهورية مصر العربية تعرضت صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.



