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عاجل.. تفاصيل توقف حركة قطارات الخط الأول للمترو

الخميس 12/مارس/2020 - 04:11 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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قال مصدر مسؤول بغرفة التحكم المركزي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه تم وقف حركة قطارات الخط الأول للمترو "حلوان - المرج الجديدة".

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المهندس علي فضالي اتخذ قرار وقف حركة القطارات بعدما تسربت مياه الأمطار لمحطة مترو سراي القبة. 

موعد عودة الحركة مرة أخرى:
وعن موعد عودة حركة القطارات بالخط الأول مرة أخرى، أوضح: أنه لم يتم تحديدها في الوقت الحالي، ولكنها تعتمد على تحسن حالة الطقس، خاصة بعدما تعرضت الشبكة الكهربائية صباح اليوم لعطل مفاجئ. 

هل هناك بدائل متاحة؟
عن توافر بدائل متاحة للركاب، أعلن عن أن حركة القطارات من صباح اليوم لم تشهد وجود ركاب، بل كانت القطارات تعمل فارغة، وهو ما ساعد الإدارة على اتخاذ قرار وقف حركة القطارات. 

الوضع الحالي:
وأضاف: أن الوضع الحالي بالنسبة للخط الأول، توقف حركة القطارات، وقيام الشركة بتخزين هذه القطارات، على أن يكون احتمال عودة الحركة من الغد، إذا حدث تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية. 

الخط الثاني والثالث:
وأكد المصدر، أن الخطين الثاني والثالث يشهدان انتظام في حركة القطارات، بالإضافة لوجود العاملين من كافة طوائف العمل من سائقين، وصرافين وامن، لمتابعة عملية سير العمل. 

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن عودة انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين حلوان - المرج الجديدة. 

وأضافت الشركة: أنه تم إصلاح هذا العطل المفاجئ والذي نتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتي طرة الأسمنت وثكنات المعادي، وذلك نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية. 

العطل المفاجئ صباح اليوم:
وأكدت الشركة: أن جميع فرق الطوارئ تتواجد بالخطوط الثلاثة وتعد في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتها وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين. 

يذكر أنه العطل المفاجئ استمر لمدة 10 دقائق  نتيجة قطع بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتي ثكنات المعادي وطره الأسمنت بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية، على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاحه. 
عاجل.. تفاصيل توقف حركة قطارات الخط الأول للمترو
عاجل.. تفاصيل توقف حركة قطارات الخط الأول للمترو
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