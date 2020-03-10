Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتجوزت عمتي عرفي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
لى عمتى اخت ابويا بس مش شقيقته يعنى من ام تانية ارملة 42 سنة بعد وفاة زوجها طلب منى والدى الذهاب ومارعاة عمتى التى تعيش في بلد ريفى وكنت احضر لها طلباتها واخلص مصالحها فى المعاشات وغيره
 وبعد فترة اخدت عليها وكانت بتحب الهزار والكلام اللى له معنيين وبعد فترة كانت بتلبس امامى هدوم عريانة ومكشوفة اوى وكنت بعتقد انها عمتى ومش مكسوفة منى لحد ما في يوم زرتها واولادها فى المدارس ودخلت الحمام وخرخت للاسف عريانة ملط من غير هدوم وبصراحة الله يلعن الشيطان لم اتحمل ودخلت عليها اوضة النوم ومارست الجنس معاها وخرجت فورا بعد ما خلصت
وقعدت فترة متكلمنيش ولقيتها هى اللى تتصل وطلبت نروح نخلص ورق فى المعاشات ورحت معاها ومش فاتحة سيرة اللى حصل ورجعت بيتها وبعد كام يوم طلبت اشياء لبيتها رحت البيت وبعد شوية عملت لى شاى ودخات اوضتها وقالت لازم تصلح غلطتك معايا قلت ازاى وانتى عمتى قالت نتجوز عرفى ونكتب ورقة بينا مع بعض وقلتلها ينفع وانتى عمتى قالت انها سالت وانها عمة مش شقيقة  وعرفت ان ده الحل وصدقتها للاسف بمزاجى مش عارف ازاى وكتبت الورقة وحصلت المعاشرة الجنسية على سريرها وبقيت بعاشرها مرة كل اسبوع وبغتسل من الجنابة كانها مراتى وللاسف عمتى عودتنى على البراشيم التى تطول الجماع وبقعد معاها ساعة واكتر ومش عاتقها .. اسف لكلامى
بعد سنة امى لاحظت ان علاقتى بعمتى مش طبيعية وفي سر بينا وعمتى بقت بتهتم بنفسها زيادة عن اللزوم وبتروح الكوافير وتوضب نفسها كل فترة ولاحظت ان يوم زيارتى لعمتى برجع صحتى مهدودة وبنام للصبح من استعمالى للبراشيم اللى بتطول امى بقت تزن على وعاوزة تفسير لحد ما اعترفت لامى بزواجى من عمتى اللى اتصدمت وقالت لى ان العمة محرمة شقيقة او غير شقيقة وان ده زنا بينا وطلبت ابطل فورا وتعهدت انها مش هتقول لابويا اللى ممكن يروح فيها
امى كلمت عمتى وبهدلتها وقالت عليها انها مش كويسة واتخانقوا وامى حلفت على مش اكون ابنها لو نمت مع عمتى
انا دلوقتى اتعودت عليها كانها افيونة وهى قالت انها مش هتسيبنى ابدا وهتعمل لى اعمال تربطنى لو اتجوزت غيرها اعمل ايه 

فضفضة
محررة الصفحة .. نيفين حجازي
استاذي .. هذه العلاقة ليست قاءمة علي اي اساس صحيح وهي ليست سوي علاقة الهدف منها المتعة التي حرمها الله .. والحمد لله ان والدتك علمت بالامر .. فعندما تعجز انت عن محاربة اغراء هذه السيدة دع والدتك تدير الامر ستكون افضل شخص يقوم بهذه المهمة .. بالنسبة لمشكلتك الاخري وهي تناول الاقراص المقوية .. فالامر سهل العلاج منه من خلال طبيب نفس اذن ليس لديك اي حجة لتقلع عن هذه العلاقة المريضة الي الابد 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل .. الزمالك يكشف تطورات جديدة بشأن عقوبات السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعة و 6 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. دوري أبطال أوروبا يواجه شبح الإلغاء رسميا

منذ أقل من ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب كورونا.. أستاذ بجامعة القاهرة يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:24 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

01:11 م

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

12:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status