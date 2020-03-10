اتجوزت عمتي عرفي

لى عمتى اخت ابويا بس مش شقيقته يعنى من ام تانية ارملة 42 سنة بعد وفاة زوجها طلب منى والدى الذهاب ومارعاة عمتى التى تعيش في بلد ريفى وكنت احضر لها طلباتها واخلص مصالحها فى المعاشات وغيره

وبعد فترة اخدت عليها وكانت بتحب الهزار والكلام اللى له معنيين وبعد فترة كانت بتلبس امامى هدوم عريانة ومكشوفة اوى وكنت بعتقد انها عمتى ومش مكسوفة منى لحد ما في يوم زرتها واولادها فى المدارس ودخلت الحمام وخرخت للاسف عريانة ملط من غير هدوم وبصراحة الله يلعن الشيطان لم اتحمل ودخلت عليها اوضة النوم ومارست الجنس معاها وخرجت فورا بعد ما خلصت

وقعدت فترة متكلمنيش ولقيتها هى اللى تتصل وطلبت نروح نخلص ورق فى المعاشات ورحت معاها ومش فاتحة سيرة اللى حصل ورجعت بيتها وبعد كام يوم طلبت اشياء لبيتها رحت البيت وبعد شوية عملت لى شاى ودخات اوضتها وقالت لازم تصلح غلطتك معايا قلت ازاى وانتى عمتى قالت نتجوز عرفى ونكتب ورقة بينا مع بعض وقلتلها ينفع وانتى عمتى قالت انها سالت وانها عمة مش شقيقة وعرفت ان ده الحل وصدقتها للاسف بمزاجى مش عارف ازاى وكتبت الورقة وحصلت المعاشرة الجنسية على سريرها وبقيت بعاشرها مرة كل اسبوع وبغتسل من الجنابة كانها مراتى وللاسف عمتى عودتنى على البراشيم التى تطول الجماع وبقعد معاها ساعة واكتر ومش عاتقها .. اسف لكلامى

بعد سنة امى لاحظت ان علاقتى بعمتى مش طبيعية وفي سر بينا وعمتى بقت بتهتم بنفسها زيادة عن اللزوم وبتروح الكوافير وتوضب نفسها كل فترة ولاحظت ان يوم زيارتى لعمتى برجع صحتى مهدودة وبنام للصبح من استعمالى للبراشيم اللى بتطول امى بقت تزن على وعاوزة تفسير لحد ما اعترفت لامى بزواجى من عمتى اللى اتصدمت وقالت لى ان العمة محرمة شقيقة او غير شقيقة وان ده زنا بينا وطلبت ابطل فورا وتعهدت انها مش هتقول لابويا اللى ممكن يروح فيها

امى كلمت عمتى وبهدلتها وقالت عليها انها مش كويسة واتخانقوا وامى حلفت على مش اكون ابنها لو نمت مع عمتى

انا دلوقتى اتعودت عليها كانها افيونة وهى قالت انها مش هتسيبنى ابدا وهتعمل لى اعمال تربطنى لو اتجوزت غيرها اعمل ايه





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

استاذي .. هذه العلاقة ليست قاءمة علي اي اساس صحيح وهي ليست سوي علاقة الهدف منها المتعة التي حرمها الله .. والحمد لله ان والدتك علمت بالامر .. فعندما تعجز انت عن محاربة اغراء هذه السيدة دع والدتك تدير الامر ستكون افضل شخص يقوم بهذه المهمة .. بالنسبة لمشكلتك الاخري وهي تناول الاقراص المقوية .. فالامر سهل العلاج منه من خلال طبيب نفس اذن ليس لديك اي حجة لتقلع عن هذه العلاقة المريضة الي الابد