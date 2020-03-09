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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
الإثنين 09/مارس/2020 - 12:51 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا حول فيروس كورونا
عقد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا الجديد، حيث تدرس الحكومة إجراءات أكثر صرامة للتصدي للوباء.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا ترسل مزيدًا من الأرتال العسكرية إلى سوريا
أدخلت تركيا مزيدًا من الأرتال العسكرية، مساء أمس الأحد إلى منطقة خفض التصعيد المتفق عليها مع روسيا في شمال سوريا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ألمانيا تبلغ عن أكثر من 200 حالة فيروس كورونا جديدة
أعلن معهد روبرت كوخ بألمانيا، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 200 حالة، اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
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