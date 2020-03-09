أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

عقد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا الجديد، حيث تدرس الحكومة إجراءات أكثر صرامة للتصدي للوباء.







