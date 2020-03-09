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تركيا ترسل مزيدًا من الأرتال العسكرية إلى سوريا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:11 ص
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آليات عسكرية تركية
آليات عسكرية تركية
وكالات
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أدخلت تركيا مزيدًا من الأرتال العسكرية، مساء أمس الأحد إلى منطقة خفض التصعيد المتفق عليها مع روسيا في شمال سوريا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان

 

وبلغ عدد الآليات التركية التي وصلت إلى منطقة خفض التصعيد في شمال سوريا في ساعة واحدة، أكثر من 250 شاحنة تحمل دبابات ومصفحات ومعدات عسكرية وأسلحة ثقيلة.

 

كما بلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد، 600 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

 

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 4000 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، إضافة لأكثر من 9000 جندي تركي انتشروا في إدلب وحلب.

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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا آليات عسكرية تركية

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