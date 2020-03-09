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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد خسارة إنتر ميلان من يوفنتوس

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:53 ص
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يوفنتوس وإنتر
يوفنتوس وإنتر
أحمد عصام
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نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الفوز على فريق إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي.

 

وسجل ارون رامسي هدف فريق يوفنتوس الاول في بداية الشوط الثاني، وعزز اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا النتيجة بالهدف الثاني.

 

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي :-

 

1- تشيرو ايموبيلي 27 هدف.

 

2- كريستيانو رونالدو 21 هدف.

 

3- روميلو لوكاكو 17 هدف.

 

4- جواو بيدرو 16 هدف.

 

5- يوسيب ايليتشيتش 15 هدف.

 

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني.

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