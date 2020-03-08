Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

الأحد 08/مارس/2020 - 03:31 م
Advertisements
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمود الجلاد
Advertisements
ثمن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة الذكرى السنوية الحادية والخمسين لـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي جسد باستشهاده وسط جنوده في خط الجبهة الأول، نموذجا لجسارة وبسالة المقاتل المصري.

وأكد الأزهر، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ذكرى الشهيد فرصة عظيمة، لاستعادة روح البطولة والأمجاد التي تحققت على يد قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية، والترحُمِ على الدماء الطاهرةِ والعزيزة التي سالت من جنودنا البواسل للدفاع عن مقدراتِ وطننا الحبيب، وقطع يد كل من تسول له نفسه التعرض له بسوء، لتسطر من خلاله تاريخًا مشرِّفًا، ولتضرب أعظمَ الأمثلة في التضحيةِ والفداء. 

وتقدم الأزهر بأسمى آياتِ الشُكرِ والعرفان إلى أُمهات الشهداءِ وأسرهم، مصانع الرجالِ ومهدِ الأبطال، ممن ضربنَ أروع الأمثلةِ في الصبرِ والتضحيةِ، مضيفًا أن تاريخنا القديم والحديث مليءٌ بالنماذج المشرقةِ من أمهاتٍ كن المثل والقدوة في العطاءِ وحب الوطن، وتقديم أبنائهن فداء لوطننا الغالي.

وأوضح أن الشهادة في الإسلام لمن ضحى بنفسه دفاعًا عن ماله وأرضه وعرضه ووطنه، وأنها لم ولن تكون أبدًا لدعاة العنف والإرهاب، ممن يُغررون بالأبرياء من الشباب وإيهامهم أنهم بقتلهم أنفسهم "في العمليات الانتحارية الإرهابية وغيرها" سينالون الشهادة، وفي الحقيقة هي محض انتحار، وإلقاء بالنفس في موارد التهلكة في الدنيا والعذاب في الآخرة.

وأشاد الأزهر بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حربهم على الإرهاب؛ من أجل استقرار مصرنا، وحفظا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر الفجر السيسي الأزهر

أخبار تهمك

مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

منذ ساعة و 8 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البدري يضم 4 محترفين للمنتخب ويتجاهل 3 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"غراب" يشهد احتفال نادي الشرقية الرياضي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر ويكرم عددا من الأبطال المقاتلين (صور)

"الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: تجربة الأذان الموحد مطبقة في 115 مسجدًا الآن

الأزهر الشريف: قواتنا المسلحة تجسد تاريخا مجيدا من البطولات

الحلبي: شعار "النصر أو الشهادة" قوة ردع شديدة تفوق أي سلاح

"الأزهر" يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

10:01 ص

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

02:58 م

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status