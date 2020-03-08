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جمال الشاعر: الوسائل الإعلامية تعاني من غيبوبة تامة

الأحد 08/مارس/2020 - 05:59 ص
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جمال الشاعر
جمال الشاعر
مروة عبدالعزيز
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قال الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن الإعلام في مصر في غيبوبة تامة، والعالم كله يسير فيه قطار تكنولوجيا وثورة معلومات سوف تدهس أي وسيلة إعلامية غير متطورة.

وأضاف الشاعر خلال لقائه ببرنامج "المصري أفندي" الذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامي محمد على خير، السبت أن الإعلام في مصر تقليدي، سواء في الصحافة والتلفزيون.

وأشار وكيل الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن القائمين على هذه الوسائل لا يمتلكون الشجاعة الكافية لمواجهة هذه الثورة في عالم "السوشيال ميديا" ووسائل الإعلام الرقمي.
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