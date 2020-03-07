المملكة تلزم شركات الطيران الحصول على شهادة مخبرية PCR قبل دخول أراضيها

وأضافت هيئة الطيران، أنه يجب على كافة الناقلات التأكد من حصول أي مسافر قادم من أي من مطارات جمهورية مصر العربية أو من خلالها، الحصول على شهادة مخبرية PCR تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا,وتكون صادرة في الـ 24 ساعة السابقة من صعوده إلى الطائرة من أحد المختبرات المعتمدة والمحددة من قبل سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وأعلنت عن قصر مطارات معينة لدخول المسافرين القادمين من بعض الدول,كما يلي: القادمون من دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين والكويت,يدخلون المملكة العربية السعودية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة,ومطار الملك فهد بالدمام.