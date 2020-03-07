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غدًا.. عرض فيلم "2040" الاسترالي في الجامعة الأميركية

السبت 07/مارس/2020 - 04:27 م
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فيلم 2040
فيلم "2040"
أحمد رمضان متولي
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للمرة الأولى يتعاون ملتقى ميدفيست الدولي مع مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل ليعرضا الفيلم الوثائقي 2040 في إطار عروضه الأولى بالعالم العربي، وذلك غدًا الأحد 8 مارس، الساعة 7 ونصف مساءً في قاعة إيوارت بالجامعة الأميركية بدعوات مجانية.

 

2040 هو فيلم وثائقي استرالي يجيب من خلال رحلة استكشافية عن كيف ستكون الأرض عند حلول عام 2040، وما الحلول الممكنة لنتفادي دمار المجتمع، ويسرد الفيلم قصته من خلال أب يحاول أن يتصوّر وضع العالم عندما تكبر ابنته وتصبح بعمر 21 عامًا.

 

وبجانب عرض الفيلم، يستعد ملتقى ميدفيست الدولي لإطلاق دورته الرابعة ليتطرق إلى اللحظات المؤثرة في حياة الأطفال وتباعياتها العامة على حياة البالغين موضوعًا ليتناوله في الفترة ما بين 12 وحتى 15  مارس المقبل بسينما زاوية تحت عنوان لحظات ، وهى عن "لحظات" بتساهم في تشكيل حياتنا. رحلة من خلال الأفلام القصيرة: الروائية والوثائقية والرسوم متحركة والفنون البصرية والتجريبية تربط بين الفن  من خلال عدة لحظات تمر في حياتنا كالصور منها لحظات طفولة، لحظات اكتشاف، لحظات قوة، لحظات مرض، لحظات صمود وتواصل.

 

ويضم المهرجان ٣٠ فيلم من 18 دولة، ٢٧ فيلم قصير و ٣ أفلام طويلة، تم اختيارهم من خلال لجنة من الفنانين تضمنت  تضمنت مدير التصوير  أحمد المرسي، دكتورة سارة ولسن ، دكتور مها عماد الدين، نادين إيميل،  دكتور خالد علي لعرضها في الفترة ما بين 12 وحتى 15 مارس، ذلك بجانب تنظيم البرنامج الموازي الذي يتضمن ١٣ ورش عمل للأطباء و الفنانين و الجمهور العام  وعروض افلام لخلق مساحة من التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور ويديرها أخصائيون نفسيين وأطباء وفنانون ويقٌام في نفس فترة المهرجان في  المركز الثقافي الالماني و ستوديو عماد الدين.

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