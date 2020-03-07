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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

السبت 07/مارس/2020 - 01:28 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KORA LIVE.
موعد مباراة ليفربول ضد وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي
وتلعب مباراة ليفربول ضد بورنموث ظهر اليوم KORA LIVE في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي
وتذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 2".
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بث مباشر مباراة ليفربول ضد بورنموث، ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أرنولد، روبيرتسون، فان دايك، جو جوميز.
خط الوسط: فينالدوم، نابي كيتا، تشامبرلين.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني.
ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، جمعهم من 26 إنتصار، وتعادل وحيد، وهزيمة وحيدة.
مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر
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