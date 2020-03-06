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بومبيو: الصين تقدم معلومات "غير كافية" حول فيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:27 م
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وكالات
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وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتهاما للصين بأنها لم تقدم المعلومات الكاملة حول فيروس كورونا بعد تفشيه في مدينة ووهان الصينية.

وقال بومبيو في تصريح لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن "المعلومات التي حصلنا عليها في البداية لم تكن مثالية، وأدى ذلك إلى الوضع الذي نواجهه اليوم وجعلنا نتأخر عن التطورات".


وأضاف الوزير أن ذلك يخالف طريقة العمل التي تتبعها واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل "بشفافية وانفتاح وتقدم المعلومات اللازمة".


وتابع: "نحن على ثقة بأنه كانت هناك معلومات كان من الممكن نشرها بشكل أسرع، وأنه كانت هناك معطيات كان من الممكن تقديمها لخبراء الصحة حول العالم".


وأعرب عن ثقته بقدرات الولايات المتحدة على التصدي لانتشار فيروس كورونا "بشكل أفضل من أي دولة أخرى في العالم".

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معلومات مايك بومبيو فيروس كورونا بي سي الصين

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