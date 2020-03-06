أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 6/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيويورك إلى 33



ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 33 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمم المتحدة تدعو لإبطال أحكام إعدام حوثية

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الإبطال الفوري لأحكام الإعدام بحق 35 برلمانيا يمنيا مواليا للحكومة الشرعية، وضمان عدم مضايقة أسرهم.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || داخلية تونس تكشف تفاصيل جديدة بخصوص الحادث الإرهابي