Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:42 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 6/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيويورك إلى 33

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 33 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمم المتحدة تدعو لإبطال أحكام إعدام حوثية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
دعت الأمم المتحدة، الجمعة، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الإبطال الفوري لأحكام الإعدام بحق 35 برلمانيا يمنيا مواليا للحكومة الشرعية، وضمان عدم مضايقة أسرهم.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || داخلية تونس تكشف تفاصيل جديدة بخصوص الحادث الإرهابي
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن العبوة المستخدمة في الهجوم الانتحاري الذي وقع على مقربة من السفارة الأمريكية بدائية الصنع، مؤكدا أن التحقيقات لكشف من تعاون مع الإرهابيَين وساعدهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجوم انتحاري نيويورك فيروس أمريكا داخلية تونس تونس الأمم المتحدة

أخبار تهمك

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ 42 دقيقة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ ساعة

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ أقل من ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر Live : Tunisia's Esperance v Egypt's Zamalek

منذ أقل من نصف ساعة

تحرك دورتموند يمنح ريال مدريد صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

05:47 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

07:29 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status