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ولاية نيويورك: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:38 م
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بوابة الفجر
الفجر
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 33 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة

في غضون ذلك، أعلنت سلطات ولاية واشنطن، غربي البلاد، تسجيل حالتي وفاة في مدينة سياتل، ليلة الخميس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 14.

وفي ولاية ماريلاند، تم الإعلان عن 3 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد 19"، أما نيويورك، فرصدت 11 إصابة جديدة، مما رفع عدد الحالات المتأثرة بالعدوى في الولاية إلى 33.

وصباح الجمعة، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بتخصيص 8.3 مليار دولار لأجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ورصدت أول حالة لانتقال العدوى من إنسان لآخر أيضا بين زوج وزوجة، الأسبوع الماضي في ولاية إلينوي.

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ولاية نيويورك فيروس كورونا حالتي الاصابات

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