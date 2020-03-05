أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 5/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || انتهاء اللقاء الثنائي بين أردوغان وبوتين في موسكو حول إدلب



أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، انتهاء اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حول إدلب.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 107

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 107، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة 22 إثر خروج قطار فائق السرعة عن مساره بفرنسا