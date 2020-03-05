Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 05/مارس/2020 - 05:29 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 5/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || انتهاء اللقاء الثنائي بين أردوغان وبوتين في موسكو حول إدلب

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، انتهاء اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حول إدلب.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 107
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 107، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة 22 إثر خروج قطار فائق السرعة عن مساره بفرنسا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
خرج قطار (TGV) فائق السرعة بين ستراسبورج في شرق فرنسا وباريس عن مساره، اليوم الخميس، بعد انزلاق أرضي، مما أسفر عن إصابة 22 شخصًا منهم حالات خطيرة، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسكو فيروس كورونا فرنسا الصحة إدلب

أخبار تهمك

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عميد سابق بالمخابرات يكشف قصة تحول "عشماوي" من ضابط لإرهابي خطير

منذ أقل من ساعتين

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 7 ساعات

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:56 م

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

03:51 م

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status