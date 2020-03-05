ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 107

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 107، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الثلاثاء، حيث احتلت دولة إيران، المركز الثاني بعدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل بعد الصين،.

وانتشر فيروس كورونا في إيران، بسرعة الصاروخ أنحاء البلاد، مخلفا عشرات الوفيات، وآلاف الإصابات، خاصة من رؤوس النظام، الذين وقعوا فريسة في مصيدة الفيروس المستجد.