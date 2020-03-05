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عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

الخميس 05/مارس/2020 - 02:05 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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ينوي نادي الزمالك التراجع عن إتمام صفقة صالح جمعة لاعب الأهلي بعد واقعة اتهامه بدهس شاب عامل في مركز سياحي وتولي النيابة التحقيق معه.

 

وتسببت الأزمة في رغبة مسئولي الزمالك في التراجع عن الصفقة بعد أن تأكدوا أن اللاعب ليس مظلومًا في الأهلي بعد تجميده بقرار من رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

 

ويواجه اللاعب اتهامات بدهس شاب بسيارته في الساعة السادسة من صباح أمس في شارع النيل السياحي تبين أنها ملك لشقيقه عبد الله جمعة جناح الزمالك.

 

وتتولى نيابة الجيزة التحقيق في واقعة إصابة العامل في شارع النيل بمنطقة قسم الجيزة إذ استمعت لأقوال المصاب وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة وتحفظت على الكاميرات التي رصدت الحادث لتفريغها.


 

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