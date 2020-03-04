عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

تعرض محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك لإصابة قوية قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.









واشتكي أوناجم من بعض الآلام على مستوي الركبة ليقرر المدير الفني للفريق كارتيرون خضوعه لتدريبات تأهيلية بدلاً من المشاركة في التدريبات الجماعية.







