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عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
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تعرض محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك لإصابة قوية قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


واشتكي أوناجم من بعض الآلام على مستوي الركبة ليقرر المدير الفني للفريق كارتيرون خضوعه لتدريبات تأهيلية بدلاً من المشاركة في التدريبات الجماعية.


وخاض محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق على هامش المران المقام بملعب رادس الفرعي.


ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال بعدما حقق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ستاد القاهرة.

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