Advertisements
Advertisements
Advertisements

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

الخميس 05/مارس/2020 - 07:17 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
Advertisements
تلعب النارجيلة المعروفة شعبيًا بـ"الشيشة" دورًا هامًا في نقل العدوى بسهولة بين المواطنين، لذا فهي من ضمن العادات التي يجب على المدخنين تجنبها، خاصة في وقتنا هذا مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) في جميع بلدان العالم.

وأكد العديد من الأطباء، أن تدخين "الشيشة" أحد وسائل انتقال فيروس كورونا، وكثير من الفيروسات والميكروبات الأخرى، بسبب الرطوبة في هذا النوع من وسائل التدخين، وكذلك الاستخدام المتكرر من عدة أشخاص.

خطورة "الشيشة" في نقل عدوى كورونا
في السياق، قال الدكتور عادل عبدالعظيم، أستاذ الوبائيات والأمراض المتوطنة بجامعة القاهرة، إن دخان "الشيشة" يضعف الجهاز التنفسي، ما يتسبب في إصابة المدخن بالعديد من الأمراض، بسهولة، عن طريق "المبسم" الذي ينتقل من شخص لآخر، خاصة في ظل انتشار فيروس الكورونا.

وأضاف "عبدالعظيم"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه على مدخني "الشيشة" الرجوع عنها، لتفادي العدوى وسهولة الإصابة، موضحًا أن الجهاز التنفسي يتأثر سريعًا بالبكتريا نظرًا لدخول دخانها على الرئة مباشرة.

وتابع أستاذ الوبائيات والأمراض المتوطنة: يجب اتخاذ إجراءات سريعة بحظر تداول "الشيشة" في المقاهي و"الكافيهات"، لخطورتها التي لا تكون على الشخص المدخن فقط بل على أسرته والمجتمع، مطالبًا أيضا بمنع التدخين داخل محطات المترو لتعرض الركاب للإصابة عن طريق رذاذ المدخن.

إجراء رسمي مشترك بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية
إلى ذلك، قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة الأسبق، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن "الشيشة" من الأشياء الناقلة للعدوى بسهولة ولابد من اتخاذ إجراء رسمي مشترك بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظين في جميع المحافظات بمنع استخدام "الشيشة" تمامًا لحين انتهاء الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد الآن والخاصة بفيروس كورونا.

أضرار تدخين النارجيلة
يُذكر أن تدخين النارجيلة له أضرار كبيرة على جسم الإنسان وصحته، وتوضح "الفجر"، خلال السطور التالية الأضرار التي تسببها "الشيشة" وهي كالتالي:
- التدخين السلبي الّذي يتعرض له الشخص الذي يتواجد مع مدخن يتعرض لنفس الأضرار حتى دون أن يكون هو نفسه مدخنًا. 

- إدمان النيكوتين وصعوبة تركه بسهولة.

- ظهور التجاعيد على البشرة. 

- أمراض القلب: مثل انسداد الشرايين والجلطات والسكتات القلبية.

- أمراض اللّثة: مثل الالتهابات، وأمراض الفم والأسنان التالفة والصفراء.

- مشاكل التنفس خاصةً للأشخاص الّذين يمارسون رياضة السباحة على سبيل المثال.

- تشوهات الأجنة إذا كانت مدخنة "الشيشة" امرأة حاملًا.

- زيادة احتمالات الإصابة بسرطانات الجهاز التنفسي، مثل سرطان الشفة واللّثة والرئتين والبلعوم وغيرها، بشكل أكبر من الشخص العادي. 

-تناوب النارجيلة من فم لآخر، يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية سواءَ بكتيرية أو فطرية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا عدوى كورونا الصحة الشيشة أضرار الشيشة أخبار

أخبار تهمك

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبات وكمامات وأزمات.. مواقف تُشعل موقعة رادس بين الزمالك والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ 43 دقيقة

برشلونة يحقق مع سارابيا بسبب كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 7 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب زوجها.. مي كساب توجه رسالة شكر لهاني شاكر وأشرف زكي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عميد معهد القلب: خطر الشيشة على صحة الإنسان أكثر من السجائر

نجوم الفن يطالبون بمنع التدخين في مؤتمر للكشف المبكر عن سرطان الرئة (صور)

شعبة الدخان والسجائر تضع موصفات لاستيراد منتجات التدخين الإلكترونى

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

07:17 ص

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status