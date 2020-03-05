أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

تلعب النارجيلة المعروفة شعبيًا بـ"الشيشة" دورًا هامًا في نقل العدوى بسهولة بين المواطنين، لذا فهي من ضمن العادات التي يجب على المدخنين تجنبها، خاصة في وقتنا هذا مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) في جميع بلدان العالم.





وأكد العديد من الأطباء، أن تدخين "الشيشة" أحد وسائل انتقال فيروس كورونا، وكثير من الفيروسات والميكروبات الأخرى، بسبب الرطوبة في هذا النوع من وسائل التدخين، وكذلك الاستخدام المتكرر من عدة أشخاص.





خطورة "الشيشة" في نقل عدوى كورونا

في السياق، قال الدكتور عادل عبدالعظيم، أستاذ الوبائيات والأمراض المتوطنة بجامعة القاهرة، إن دخان "الشيشة" يضعف الجهاز التنفسي، ما يتسبب في إصابة المدخن بالعديد من الأمراض، بسهولة، عن طريق "المبسم" الذي ينتقل من شخص لآخر، خاصة في ظل انتشار فيروس الكورونا.





وأضاف "عبدالعظيم"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه على مدخني "الشيشة" الرجوع عنها، لتفادي العدوى وسهولة الإصابة، موضحًا أن الجهاز التنفسي يتأثر سريعًا بالبكتريا نظرًا لدخول دخانها على الرئة مباشرة.





وتابع أستاذ الوبائيات والأمراض المتوطنة: يجب اتخاذ إجراءات سريعة بحظر تداول "الشيشة" في المقاهي و"الكافيهات"، لخطورتها التي لا تكون على الشخص المدخن فقط بل على أسرته والمجتمع، مطالبًا أيضا بمنع التدخين داخل محطات المترو لتعرض الركاب للإصابة عن طريق رذاذ المدخن.





إجراء رسمي مشترك بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية

إلى ذلك، قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة الأسبق، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن "الشيشة" من الأشياء الناقلة للعدوى بسهولة ولابد من اتخاذ إجراء رسمي مشترك بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظين في جميع المحافظات بمنع استخدام "الشيشة" تمامًا لحين انتهاء الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد الآن والخاصة بفيروس كورونا.





أضرار تدخين النارجيلة

يُذكر أن تدخين النارجيلة له أضرار كبيرة على جسم الإنسان وصحته، وتوضح "الفجر"، خلال السطور التالية الأضرار التي تسببها "الشيشة" وهي كالتالي:

- التدخين السلبي الّذي يتعرض له الشخص الذي يتواجد مع مدخن يتعرض لنفس الأضرار حتى دون أن يكون هو نفسه مدخنًا.





- إدمان النيكوتين وصعوبة تركه بسهولة.





- ظهور التجاعيد على البشرة.





- أمراض القلب: مثل انسداد الشرايين والجلطات والسكتات القلبية.





- أمراض اللّثة: مثل الالتهابات، وأمراض الفم والأسنان التالفة والصفراء.





- مشاكل التنفس خاصةً للأشخاص الّذين يمارسون رياضة السباحة على سبيل المثال.





- تشوهات الأجنة إذا كانت مدخنة "الشيشة" امرأة حاملًا.





- زيادة احتمالات الإصابة بسرطانات الجهاز التنفسي، مثل سرطان الشفة واللّثة والرئتين والبلعوم وغيرها، بشكل أكبر من الشخص العادي.





-تناوب النارجيلة من فم لآخر، يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية سواءَ بكتيرية أو فطرية.