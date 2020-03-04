حسن شاكوش: "أهل منطقتي هما أصحاب الفضل عليا"

ذكر حسن شاكوش من خلال استضافته في برنامج "كل يوم" مع الإعلامية بسمة وهبة أنه لم يأخذ من أهل منطقته مقابل مادي للأفراح والحفلات لأنه يعتبرهم أصحاب الفضل عليه.



وقال "شاكوش" أن أول راتب له في فرح كان 150 جنيه وكان الناس يأتو إليه ليغني في الأفراح بهذا المبلغ وهذا يدل أنه يرضى بالقليل.



يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنيته "عود البطل" منذ عدة أيام وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وإعجابا كبيرا من الجماهير وتم حذفها من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

