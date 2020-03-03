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مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-3-2020 yalla shoot

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:29 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق تشيلسي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتُقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج، في إطار منافسات دور الـ 16.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي:
تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي:
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

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