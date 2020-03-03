أهالى البحر الأحمر للمحافظ: "استمر فى الحملات.. وخليها تنضف"

رفع عدد من أهالي البحر الأحمر، مساء الاثنين شعار "خليها تنضف"، عقب الحملة التي شنتها الرقابة الإدارية بصحبة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على عدد من المصالح الحكومية بمدينة الغردقة.





وأكد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، على استمرار تلك الحملات في جميع القطاعات وجميع مدن البحر الأحمر.





ومن جانبه، قال عمرو حمادي أحد أهالي البحر الأحمر: لأول مرة نشاهد محافظ بالبحر الأحمر، يصطحب في جولاته هيئة الرقابة الإدارية لمعاقبة المقصرين في العمل طبقًا للقانون، موضحًا ما شهدناه يعطي بريقًا من الأمل تجاه تطهير المصالح الحكومية من بعض المقصرين.





وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قد أن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة تواصل حملاتها يوميًا على المصالح الحكومية والخدمية، للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات بشكل عام للمواطنين، والخدمات الصحية والتعليمية بشكل خاص.





وأشار "حنفي" إلى أنه شارك في حملة مفاجئة بالتعاون مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، على عدد من المدارس والمستشفيات بمدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع الفساد والإهمال الإداري، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير تقديم الخدمات للجمهور.





وكشف المحافظ أن الحملة بدأت بزيارة مفاجئة لمدرسة الجوهرة الرسمية للغات بمدينة الغردقة، ووجه بتوعية التلاميذ بشأن النظافة المستمرة، وتبين وجود عجز في أعداد المدرسين، وارتفاع نسبة الغياب بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى عدم وجود زائره صحية في المدرسة، ووجه المحافظ بتوفير مراوح حائط بدلًا من مراوح الأسقف بالفصول بسبب خطورتها، مشددًا على ضرورة الصيانة الدورية للمقاعد، والكشف المستمر على أنظمة وطفايات الحريق، وتبين ضعف الإشراف بالمدرسة، وعدم وجود مفاتيح بعض الغرف، إضافة إلى وجود مشكلة في الصرف الصحي في فناء المدرسة.





وفي مجال الصحة، شملت الحملة زيارة مفاجئة لوحدة صحة الأسرة بالأحياء، حيث تفقدوا أقسام الوحدة الصحية(أسنان - علاج طبيعي - المعمل)، واستمعوا لمطالب المواطنين المترددين على الوحدة، وبدوره شدد المحافظ على دراسة توفير مكان داخل الوحدة مجهز للتطعيم الأطفال نظرًا لبعد المسافة، وضرورة نظافة سكن الأطباء، وتبين عدم وجود ختم بالوحدة الصحية، والسقف أعلى غرفة الكشف يحتاج صيانة، وتوجد نواقص في بعض الأدوية، وبعض دفاتر التسجيل.





وبعدها توجه المحافظ، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، إلى المركز الحضري بمنطقة حفر الباطن بالغردقة، وتفقدوا قسم الاستقبال والطوارئ، ولاحظوا تدني مستوى النظافة بالمركز، وقام أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بتفقد قسم الشهادات الصحية والأشعة، وتلاحظ وجود "كُهنة" عبارة عن بعض الأجهزة الطبية ملقاة أمام مدخل القسم منها جهاز أشعة قديم، إضافة إلى أثاث متهالك يشمل كراسي ومكاتب، وتدني مستوى النظافة، وعلى الفور وجه المحافظ بتحويل مدير المركز ومسؤول العهدة للتحقيق، بعدما علم أنها متروكة منذ عامين، كما تبين عدم ارتداء بعض الفنيين في قسم الأشعة للزي.





وحرص المحافظ وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر على تفقد أقسام مستشفى الحميات بالغردقة، واطمئنوا على الحالات المحجوزة في المستشفى، وتوجهوا إلى قسم العزل للتأكد من مدى جاهزيته لاستقبال الحالات المختلفة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بمختلف الفيروسات، وتأكدوا من عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا.





وأنهى المحافظ وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، الحملة الموسعة التي استمرت خمس ساعات متواصلة بزيارة مفاجئة لمدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية، حيث تفقدوا فصول التلاميذ، واطلعوا على دفاتر الحضور والانصراف للمدرسين، والغياب للتلاميذ، واطمئنوا على توافر مياه الشرب النقية للتلاميذ والمدرسين، ولاحظوا تعطل أجهزة إطفاء الحريق بالمدرسة بسبب عدم الصيانة الدورية لها، وعدم توافر خزانات مياه والخزانات الموجودة متهالكة، إضافة إلى تدني مستوى النظافة بدورات المياه، ووجه المحافظ بسرعة صيانة وتشغيل أجهزة الإطفاء بالمدرسة.





وأكد محافظ البحر الأحمر، على مواصلة التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد لمنع الفساد والإهمال الإدارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ليست مقتصرة على مدينة الغردقة فقط، بل إنها بداية لحملات مفاجئة أخرى على مختلف قرى ومدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها.





يذكر أنه بالتزامن مع الحملة شنت فرق عمل أخرى من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بحي جنوب مدينة الغردقة، حملات على الأسواق والمحلات التجارية، ونجحت في ضبط بعض المخالفات المتنوعة، منها عدم حمل شهادة صحية، ومخالفة لاشتراطات الترخيص، وتم إعدام كميات من اللحوم والأغذية غير المطابقة للمواصفات.





ووجه أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر المسؤولين بمديريات الصحة والتعليم بسرعة تلافي الملاحظات وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق، وإعداد تقرير بذلك في أسرع وقت.