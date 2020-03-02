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التصديري للصناعات الطبية:"منبقاش مصريين لو أوقفنا تصدير الكمامات"

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:14 م
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ماجد جورج
ماجد جورج
محمد عصام
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أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن مصانع المستلزمات الطبية تعمل 24 ساعة بكامل طاقتها الإنتاجية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلى من منتج الكمامات الطبية، والالتزام بالعقود التصديرية التى وقعت عليها.


وأضاف " جورج" لـ" الفجر"، أنه لا يوجد مصانع متخصصة في صناعة الكمامات في مصر، ولكن منذ ارتفاع الطلب المستمر عليها، بدأت مصانع المستلزمات الطبية في إضافة هذا النشاط لنشاطها التصنيعي الأساسي.

 

وارتفعت أسعار الكمامات أضعافًا خلال الفترة الماضية حتى وصل سعر العبوة التى تحتوي على 50 كمامة إلى نحو 350 جنيه مقارنة بنحو 15 جنيه قبل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ ليبدأ سعر الكمامة الواحدة من 5 جنيه ويصل في بعض الصيدليات إلى 35 جنيه، وسط ندرة في الحصول عليها، مما دفع البعض للمطالبة بوقف تصديرها.


وقال جورج لـ" الفجر"، " لا يجوز الحديث عن وقف تصدير الكمامات، فمن الإنسانية أن نساعد البلاد التى ينتشر فيها الفيروس ونرفع من حجم  صادراتنا من المستلزمات الطبية لهم بالمجان بدًلا من أن نفكر في فرض رسوم عليها"، متابعًا: "منبقاش مصريين لو أوقفنا تصدير الكمامات، للدول التى تحتاجها في مكافحة فيروس كورونا على رأسهم الصين."

 

وقدمت الحكومة المصرية العون لدولة الصين الشعبية في مكافحة فيروس كورونا، وارسلت لهم أكثر من 10 أطنان من المستلزمات الطبية في بداية فبراير الماضي، وأوفدت أمس وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على رأس بعثة طبية تضم كميات  اضافية من المستلزمات الطبية لتعزيز التعاون مع الصين للحد من انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

تصدير الكمامات الكمامات الطبيه الصحة ارتفاع اسعار الكمامات

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